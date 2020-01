شاروخان: أنا مسلم.. لكن أولادي ليسوا مسلمين

كشف الممثل العالمي ​شاروخان​ انه يختلف بالدين مع اواده ، وأكد انه لا يجبر اي شخص او اي فرد من عائلته على شيء وبخاصة في موضوع الديانات. وقال إن ديانته هي الإسلام لكن زوجته “هندوسية” ، موضحًا أن مسألة الدين ليست موضوع نقاش في منزله.

وتابع: لم أعطِ أبنائي دينا معينا .. وحين ذهبوا للمدرسة طلبوا منهم أن يكتبوا دياناتهم وأتت ابنتي وسألتني: ما هو ديننا؟ .. فقلت لها : نحن هنود وليس لنا دين معين .

وختم: أعترف أنني مسلم .. صحيح لا أصلي خمس مرات في اليوم لكني أمن بمبادئ الإسلام وأعتقد أنه دين جيد.

My wife is Hindu, I am a Muslim and my kids are Hindustan. My daughter was asked the religion in school form, I told her we are Indians 🇮🇳 ❤️ – The pride of India Shah Rukh Khan. #RepublicDayIndia #RepublicDay2020 pic.twitter.com/Qk95xxLT3j

