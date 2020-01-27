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شاروخان: أنا مسلم.. لكن أولادي ليسوا مسلمين

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Shah Rukh Khan

كشف الممثل العالمي ​شاروخان​ انه يختلف بالدين مع اواده ، وأكد انه لا يجبر اي شخص او اي فرد من عائلته على شيء وبخاصة في موضوع الديانات. وقال إن ديانته هي الإسلام لكن زوجته “هندوسية” ، موضحًا أن مسألة الدين ليست موضوع نقاش في منزله.
وتابع: لم أعطِ أبنائي دينا معينا .. وحين ذهبوا للمدرسة طلبوا منهم أن يكتبوا دياناتهم وأتت ابنتي وسألتني: ما هو ديننا؟ .. فقلت لها : نحن هنود وليس لنا دين معين .
وختم: أعترف أنني مسلم .. صحيح لا أصلي خمس مرات في اليوم لكني أمن بمبادئ الإسلام وأعتقد أنه دين جيد.

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