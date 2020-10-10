شن الشاعر ” عنتر هلال ” هجوما حادا خلال الساعات القليلة الماضية على الفنان ” أحمد مكي ” يتهمه فيه بعدم الحصول على حقه الفكري والمادي بعد استعانة الأخير بأحد أغانيه في فيلمه ” طير إنت ” دون الرجوع إليه .

فكتب عنتر هلال في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” قائلا : ” لو إنت أحمد مكي أنا عنتر هلال الشاعر اللي إنت أخدت أغنيته سوا سوا في الخضرة والهوى بدون وجه حق ونزلتها في فيلم طير انت ” .

وتابع : ” أنا عاوز المقابل المادي لذلك .. أنا كلمت إسعاد يونس وقالت إنك أخدت كل الفلوس .. لا أريد أن أصعد الموضوع في اتجاه الصحافة والمحاكم وجمعية المؤلفين وحق الأداء والملكية الفكرية .. ببساطة أعطني حقي وأعطيك تنازلا قانونيا وتنتهي المشكلة ” .

كما نشر عنتر هلال أيضا مقطع فيديو خاص بالأغنية في منشور آخر له وكتب في تعليقه عليها : ” واحد اتنين سوا سوا الأغنية دي من كلماتي وأحمد مكي حطها في أحد أفلامه بدون ما ياخد إذن أو تنازل .. حد يقوله إني بجري على إخواتي ” .

يذكر أن فيلم ” طير إنت ” تم عرضه منذ 11 عاما وشارك في بطولته كلا من أحمد مكي ودنيا سمير غانم وماجد الكدواني وغيرهم .