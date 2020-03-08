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شاعر مصري ينتقد نتيجة ” ذا فويس كيدز ” : ” اللعب مقصود في النتيجة ومش هتفرج عليه تاني “

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نشر الشاعر المصري ” بهاء الدين محمد ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا شكك من خلاله في نتيجة برنامج ” ذا فويس كيدز ” التي أعلنت يوم أمس في الحلقة النهائية من البرنامج في موسمه الثالث بفوز المشترك ” محمد إسلام رميح ” من فريق الفنانة ” نانسي عجرم ” .

وعلق بهاء الدين محمد على النتيجة واصفا إياها بالفاشلة وقال : ” نتيجة برنامج ذا فويس كيدز فاشلة وواضح فيها اللعب المقصود في النتيجة .. ولكن خداع الناس وفرض النتيجة على الناس ضد البرنامج وضد الفن وضد العدل ” .

وتابع : ” ومش هتفرج عليه تاني لأن الفنان اللى جوايا لا يقبل الظلم وعيب اللي حصل عيب يا mbc إنتي قناة مهمة والناس بتحترمك ” .

 

 

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