علقت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة على شائعات انفصال والدتها من الشاعر العراقي فائق حسن.

أول تعليق لـ شام الذهبي على شائعات انفصال والدتها

ونشرت شام الذهبي صورة تجمع أصالة وزوجها فائق حسن عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمى بموقع انستجرام وعلقت: الله يحفظكم ويبعد عنكم كل شر وكل حسد .. والله ما كنت بصدق بالحسد بس شكله موضوع خطير يا الله.

أضافت: ربي يحفظك يا سندنا كلنا يا غالي شو بحبك.

حذفت صورهما معًا

وحذفت الفنانة السورية أصالة الصور التي تجمعها بزوجها الشاعر فائق حسن من حسابها الخاص على إنستجرام، منذ قليل.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الثنائي انفصلا أو في طريقهما للانفصال، بعدما حذفت أصالة كافة الصور التي تجمعها بزوجها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

أصالة ترد على شائعة طلاقها

ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى قررت أصالة أن تقطع الشك باليقين، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها الشاعر فائق حسن وهي تقبله عبر حسابها على “إنستجرام”.

وعلقت عليها أصالة قائلة “يا دنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي”، لتطمئن الجميع على حالته الصحية في إشارة إلى حقيقة ما قيل عن ذهابه إلى المستشفى، حيث تابعت قائلة “الحمدلله على سلامتك.. الله يديمك عزي وسيدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي.. ومتل نفسي علي لآخر نفسك بحبك”.

لتنفي أصالة كافة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول الانفصال، وتطمئن الجميع على صحة زوجها، كما تلقت مئات التعليقات من محبيها وأصدقائها وكذلك أفراد عائلتها، الذين حرصوا على توجيه رسائل المحبة إلى الثنائي.

أحدث أعمال أصالة

وفى سياق آخر، تحيى كل من النجمة أصالة والنجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا، في ألمانيا يوم 22 يونيو، ومن المقرر أن تقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وقدمت النجمة أصالة تتر مسلسل مليحة، بعنوان “أصحاب الأرض”، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطينى، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم “صندوق” على موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات رامى قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

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