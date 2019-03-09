شاهدوابأوصاف قاسية جدًّا.. ابن ليلى مراد يفتح النار على الإعلامية منى الشاذلي

شنّ أشرف وجيه أباظة الابن الأكبر للفنانة الراحلة ليلى مراد، هجومًا قاسيًا على الإعلامية المصرية منى الشاذلي، بعدما عرضت مقطعًا مصورًا من داخل آخر مسكن لوالدته، ادّعت فيه أنه لا يزال يضم أثاث الراحلة ومقتنياتها بالكامل، وأنها ماتت بداخله، لافتًا إلى أنّ أغلب المعلومات الواردة في التقرير كاذبة ومضللة!!



أشرف أعاد مشاركة مقطع للإعلامية منى الشاذلي من داخل شقة والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد بحي غاردن سيتي، بعدما اشترتها سيدة تدعى منار، والتي قالت من خلالها إنها كانت تعيش في الخارج، واشترت الشقة من الفنان زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد، ولم تغيّر من أثاث الشقة، حتى مقتنيات المطبخ كما هي بما فيهم غسالة الأطباق.

وعلق على الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك قائلًا: للأسف المعلومات التي وردت غير صحيحة بالمرة من السيدة التي تدعى منار، حقائق: دي عمارة سيف الدين بغاردن سيتي، آخر شقة سكنت فيها ليلى مراد قبل رحيلها مع أولادها أشرف وذكي، لم تسكن فيها كما قيل مع زوجها الثالث فطين عبد الوهاب كما قيل في البرنامج، سكنت مع فطين عبد الوهاب في عمارتها اللي باعتها بسبب قوانين الإيجار الظالمة فيها، ثم سكنوا بعدها في فيلا البرجاس بغاردن سيتي.

تابع قائلًا: لم تتوفَّ ليلى مراد في تلك الشقة كما قيل، بل توفيت في مستشفى مصر الدولي، الصالون والفرش ليس مقتنيات ليلى مراد، الشيء الوحيد الصحيح هو الكومودينو والدولاب والتسريحة في غرفة نومها، إعلام فاشل بلا صدقية، وبرنامج لا يتحرى الدقة مع مشاهديه، ومذيعة ساذجة ومكروهة من المشاهدين.