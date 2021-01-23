تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة صوتية أشاروا من خلالها الى أنها الرسالة الأخيرة للمخرج السوري الراحل ​حاتم علي​ قبل وفاته بساعات قليلة.

وتحدث حاتم علي في الرسالة الصوتية، قائلا: “أنا قاعد في الحجر الصحي، ودائماً بصحى بدري، وصحتي كويسة، في انتظار شيء يحدث في هذا الكوكب حتى نرجع نعمل مرة أخرى”.

الجدير ذكره أن المخرج والممثل السوري حاتم علي، رحل عن عالمنا إثر إصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز الـ58 عاماً، مما سبب صدمة كبيرة لدى محبي أعماله الدرامية، والعاملين معه.





