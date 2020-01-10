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شاهدوا آخر ظهور لوالد إيهاب توفيق قبل وفاته.. هذا ما فعله وجعل الفنان يتأثر

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ihab tawfic

على إثر إعلان وفاة والد الفنان المصري إيهاب توفيق في حريق نشب في فيلته، تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو شكل آخر ظهور له.

وتم تسجيله أثناء حلول الفنان ضيفاً على برنامج “dmc مساء” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة dmc.

وفي معرض رده على سؤال عن أفضل الأشخاص الذين قدموا أغنياته لفت إيهاب إلى أن عدداً من الأشخاص فعلوا ذلك قبل أن يفاجئه الإعلامي بعرض فيديو للوالد وهو يؤدي أغنية “على كيفك ميل”.

وأعرب توفيق عن فرحه الشديد بذلك وعبر عن حبه الكبير لوالده. ويشار إلى أن الأخير لقي مصرعه بعد إصابته بالاختناق في الحريق الذي أسفر عن تفحم جزء كبير من محتويات الفيلا. وأظهرت تحاليل خبراء من المعمل الجنائي أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.

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