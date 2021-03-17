تداول الجمهور آخر ما نشرته الفنانة الجزائرية ونجمة برنامج ستار أكاديمي ريم غزالي، الذي غيّبها الموت، اليوم الأربعاء، إثر معاناتها من مرض السرطان.

ويعود آخر بوست نشرته غزالي عبر صفحتها على إنستغرام إلى تاريخ الـ 24 من شهر يناير، وأرفقت منشورها بصورة لها وكأنها أحد أفراد الطاقم العامل على الطائرة

وكتبت ريم الغزالي وقتها:” Jibouli tyara ndikoum aller y en a marre …….covid bezaf ktart 3lina….y’a Rebi khefaf 3lina”. (جيبولي طيارة نديكم … كوفيد بالزاف كترت علينا يارربي خفف علينا).

ووقتها انهالت عليها الرسائل والتمنيات بالشفاء العاجل لها، فكتبت فتاة تعلق على منشور غزالي:” كنت أحبك ولا أزال أحبك وسأضل أحبك ليوم الدين انتي بنت بتعئدي ومتربية وخلوقة اقسم بالله بكيت وادعي الله يشفيك ياحبيبه قلبي بليزززز ريمو طمنينا عن صحتك بليزززز ما تطولي الغيبة”.

أما حاليًا فقد عم الحزن محبي الفنانة فور الإعلان عن خبر وفاتها، موجهين الدعوات أن يتغمدها الله تعالى في جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وفي عام 2018 ظهرت ريم غزالي في برنامج “تفاعلكم” عبر فضائية العربية، حيث كانت حينها بطلة ومخرجة المسلسل الجزائري الذي يحمل عنوان (بوقرون).

وتحدثت غزالي وقتها عن المسلسل قائلة إنها تفتخر به؛ لأنه يعتبر أول عمل فني جزائري يعرض على قناة (ام بي سي) رغم لهجته الجزائرية، مضيفةً أن صدى المسلسل وصل إلى إحدى القنوات الأفريقية التي تعتزم عرض المسلسل على قناتها.

وأوضحت نجمة ستار أكاديمي أن مسلسل (بوقرون) ليس له أي علاقة بالمسلسل الأمريكي الناجح (Game Of Thrones) وسبب تسميته بوقرون ومعناه (كل حيوان له قرن مثل الكبش) أن الاعتقادات قديمًا في أفريقيا كانت تقدس الكبش؛ لأنه رمز القوة وهو من يحمي القبيلة.

وكانت الراحلة ريم غزالي، قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس حيث خضعت لعملية جراحية في فرنسا.

وغيب الموت غزالي عن عمر ناهز الـ 38 عامًا، وقالت الفنانة سلمى غزالي، أخت الراحلة في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية “إنستغرام”:

“منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم”.

وأضافت سلمى: “ما فارقتني الابتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، أدعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة”.

وتابعت سلمى: “ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله”.

كما كتب زوج الفنانة الشابة على صفحته بفيسبوك: “ربي يرحمك يا مرتي لعزيزة ان شاء الله من أهل الجنة”.

وريم غزالي خريجة برنامج ستار أكاديمي في طبعته الثالثة، عرفت شهرة كبيرة في الجزائر وخارجها، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية أهمها مسلسل “بوقرون”.