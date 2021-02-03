تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور (تاج الشام وسلطان) حفيدي النجم السوري “عباس النوري” من إبنته “رنيم”، اللذين أثارا ضجة بجمالها، وأكد الكثيرين على تشابه ملامح الطفلين مع جدهما الفنان عباس النوري خاصة الحفيد الأكبر “تاج”.

وظهرا أحفاد الفنان عباس النوري خلال إحدي الصور وهما سعداء للغاية مع والدهما ووالدتهما خبيرة التغذية رنيم النوري، حيث كانوا يحتفلون جميعاً بعيد ميلاد الحفيد الأكبر تاج الشام، وقد كبرا عن آخر ظهور له قبل أكثر من عامين، كما شارك النوري صورة أخري مع إبنته الجميلة رنيم وإبنها تاج هنئه من خلالها بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام.

يُذكر أن الفنان عباس النوري متزوج من الكاتبة ومؤلفة المسلسلات السورية “عنود الخالد” ولديه منها 3 أبناء هم: رنيم وهى الإبنة الكبري، ميار الابن الثاني وهو مخرج سنيمائي، وريبال الابن الاصغر مازال يدرس ويهتم كثيرا بالموسيقى، ومنهم من يشبه والده كثيراً .

في سياقٍ آخر، كشفت أخصائية التغذية الدكتورة رنيم النوري ابنة الفنان السوري عباس النوري، في أحدث تصريحاتها الصحفية عن أن والدها كان له دور كبير في توجيهها خلال مراحل حياتها المهنية والعملية، حيث كان له الفضل في دراستها الطب، لكن الظروف لم تسمح لها بالمتابعة، فقامت بتغيير اختصاصها واختيار المجال الذي تتمناه وهو” التغذية”، مؤكدةً أنه بعد الجهد والإصرار استطاعت الوصول لحلمها وحققت حضورها وخصوصيتها في العمل.

وأضافت النوري: أن والدها لم يرغب في يوم من الأيام دخولها الوسط الفني، مشيرةً إلى أنها لا تميل إلى التمثيل لكنها تميل إلى الفنون الأخرى مثل تصميم الأزياء والهندسات، لكنه رفض ذلك أيضاً. واعترفت النوري بسرّ آخر يخص والدها، وهو أنه لم يكن أباً ديمقراطياً معهم في مرحلة الطفولة، لكن في الوقت الحالي تغير بعد أن خطّ كلّ منهم طريقه بجدارة.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنان عباس النوري يُشارك حالياً في بطولة “مسلسل طبق الأصل” المؤلف من عشر حلقات مليئة بالتشويق والغموض، من تأليف وسيناريو وحوار سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي، وبطولة نخبة من النجوم على رأسهم عباس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور وفايز قزق وهبة زهرة ورشا ابراهيم وعهد ديب ومحمد خير الجرّاح وجلال شمّوط ومحمد قنوع واندريه سكاف وغيرهم.