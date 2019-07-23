شاهدوا أحدث ظهور لنادية لطفي من داخل المستشفى تحتفل بعيد ميلادها الـ82.. من كان برفقتها؟

احتفل عدد من نجوم الفن والإعلام من محبي الفنانة نادية لطفي بعيد ميلادها الـ82، من داخل مستشفى المعادي العسكري.

وكان في مقدمة الحضور رجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، وعايدة كامل، وفاروق فلوكس، وسامح الصريطي، وأيمن عزب والإعلامي وائل الإبراشي، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

وتعد نادية لطفي واحدة من أيقونات السينما المصرية في عصرها الذهبي، وقدمت سلسلة من الأعمال التي تصنف كعلامات مضيئة في تاريخ الفن السابع، من بينها “حب إلى الأبد”، “للرجال فقط” و”أبي فوق الشجرة”، و”الخطايا”، و”السمان والخريف”، و”لا تطفئ الشمس”، و”بين القصرين”، و”النظارة السوداء”، وغيرها، كما قدمت للمسرح مسرحية واحدة فقط هي “بمبة كشر”.

وتقيم الفنانة نادية لطفي بمستشفى المعادي العسكري بصفة دائمة منذ ما يقارب العامين، بعد إصابتها بوعكة صحية استلزمت دخولها العناية المركزة.