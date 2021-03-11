احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها برفقة زوجها رجل الأعمال خالد سليم وأصدقائها.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور من الاحتفال الذي شهد أحدث ظهور ليسرا وزوجها، وظهر في الصور يحتضنها ويضع قبلة على رأسها.

وكان من ضمن الحضور الفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة نيللي كريم وأصدقاء.

يشار إلى أن يسرا تشارك في رمضان 2021 بمسلسل “حرب أهلية”.

ومسلسل “حرب أهلية”، من إخراج سامح عبد العزيز ومن تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.







