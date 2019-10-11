شاهدوا.. أحلام تبكي فجر السعيد بسبب هذا الموقف المؤثر جداً

أعادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد نشر فيديو للفنانة أحلام تحدثت فيه عن مرضها وعن ردة فعله عليه.

وتم تسجيل المقطع خلال لقاء أجري مع الفنانة على هامش تصوير حلقات برنامج المواهب The Voice وعرضته قناة MBC.

ورداً على سؤال عن المعيار الذي تعتمده لاختيار المشاركين وعما إذا كان هذا الاختيار يستند إلى قلبها أم عقلها أجابت أنها تتبع أذنها خصوصاً أنها لا ترى المشترك.

وعن حياتها الخاصة قالت إن لقلبها مكانة مهمة في التعامل مع زوجها وأولادها. كما لفتت إلى أنها واجهت مرض صديقتها قبل حضورها إلى The Voice.

وكشفت أنها تأثرت كثيراً بمرض فجر السعيد مشيرة إلى أنها توأمها وأنها قررت ألغاء مشاركتها في البرنامج نهائياً لكي تبقى إلى جانبها.

وأضافت أن إدارة MBC وافقت بعد ذلك على تأجيل التصوير لمدة 10 أيام. وتابعت أنها لم تتمكن من تركها متمنية لها الشفاء العاجل.

وأظهرت السعيد تأثرها الشديد بهذا الفيديو وغردت تعليقاً عليه: “حبيبتي أحلام بكيتيني بهالفيديو الله لايحرمني منك”.