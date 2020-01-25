شاهدوا أحلام تتزين بمجوهرات من الألماس بقيمة 7 مليون دولار!

أحيت النجمة احلام الشامسي حفلاً مميزاً أمس الجمعة، في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض حمل اسم “ليلة فنانة العرب”. وخلال الحفل تم تكريم أحلام بمنحها درع تكريمي على شكل “ملكة” مصمم من الذهب الخالص.
وخطفت النجمة الاماراتية الانظار باطلالاتها المميزة والمتجددة فستانين الأول أسود اللون والثاني ذهبي، بتصميمين مختلفين تماماً.
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في ليلتي بالرياض 💚💚💚 #ليلة_فنانة_العرب #أحلام في #الرياض على مسرح أبو بكر سالم
وعلمت مصادر لبرنامج ET بالعربي ان احلام تزيّنت خلال حفلها الاخير في الرياض بمجوهرات تصل قيمتها الى حوالي 7 مليون دولاراً اميركياً، وهي من تاجر الالماس اللبناني سامر حليمة، لتكون بذلك اغلى اطلالة لفنانة عربية حتى الآن.
ولفتت المصادر الى ان احلام سافرت قبل فترة الى لندن خصيصاً للالتقاء بالمصمم والاتفاق معه على القطع المميزة والمؤلفة من عقد واقراط وتم تصميمها خصيصاً لها من احجار الالماس الاصفر والزمرد الاخضر.
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⭕💎💎💫 علمت مصادر ET بالعربي أن #أحلام تزينت الليلة بحفلها في الرياض بمجوهرات قيمتها حوالي 7 ملايين دولار من تاجر الالماس اللبناني #سامر_حليمة أحلام كانت سافرت خصيصاً إلى لندن للاتفاق مع سامر على القطع وهو مكون من عقد و أقراط صممت خصيصاً لها من أحجار الالماس الأصفر و الزمرد الأخضر وتعتبر إطلالة احلام اغلى إطلالة لنجمة عربية حتى الآن www.ETbilarabi.com | #ET_بالعربي
وقد أكدت أحلام قيمة المجوهرات والمعلومات من خلال ترك علامة إعجاب على منشور البرنامج عبر تطبيق “انستغرام”.في سياق منفصل، تستعد الفنانة الإماراتية لتقديم أغنية باللهجة المصرية الشعبية، لتكون بذلك أول مرة في مسيرتها الفنية، حيث كشف الملحن المصري محمود خيامي عن هذه الخطوة الجريئة، مؤكداً تعاونه مع أحلام لتقديم أغنية مصرية شعبية.
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واشار في لقاء مع برنامج ET بالعربي الى ان “أحلام مطربة شاطرة جداً ودؤوبة وبتسمع الكلام كويس جداً”.