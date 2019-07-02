شاهدوا.. أحلام: “عقبال ما اشوفكم في اعلى المناصب بناتي”

نشرت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ مقطع فيديو من تخرج فتيات من المرحلة الجامعية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت على الفيديو قائلة: “وانا احبكم ومبروك التخرج وعقبال ما اشوفكم في اعلى المناصب بناتي ويارب ازفكم عرايس حبايبي ومبروك الفرحه لاهاليكم اللي اسعدتوهم بتخرجكم ونجاحكم رفعتوا راسهم”.

وكانت احلام قد تعرّفت على الفتيات بعدما قدمت أغنية التخرج الخاصة بمدرستهن وهي من كلمات عبدالله الكندري وألحان عبدالله العماني.