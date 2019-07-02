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شاهدوا.. أحلام: “عقبال ما اشوفكم في اعلى المناصب بناتي”

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ahlam j1

نشرت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ مقطع فيديو من تخرج فتيات من المرحلة الجامعية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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واناااا احببببببكم ومبروك التخرج وعقبال ما اشوفكم في اعلا المناصب بناتي ويارب ازفكم عرايس حبايبي #الاسراء_٢٠١٩ @alesraa19 @tarteeb_seniors 💙#الكويت ومبروك الفرحه لاهاليكم اللي اسعدتوهم بتخرجكم ونجاحكم رفعتوا راسهم 💙💙💙

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وعلقت على الفيديو قائلة: “وانا احبكم ومبروك التخرج وعقبال ما اشوفكم في اعلى المناصب بناتي ويارب ازفكم عرايس حبايبي ومبروك الفرحه لاهاليكم اللي اسعدتوهم بتخرجكم ونجاحكم رفعتوا راسهم”.

وكانت احلام قد تعرّفت على الفتيات بعدما قدمت أغنية التخرج الخاصة بمدرستهن وهي من كلمات عبدالله الكندري وألحان عبدالله العماني.

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