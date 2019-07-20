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شاهدوا أحلام في لحظة دلع مع زوجها: قول إن حياتك من غيري سَلَطة

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ahlam moubarak

انتشر امس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر طلاق الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها مبارك الهاجري. وتصدر هاشتاغ “انفصال أحلام عن زوجها” الترند في الخليج.
أحلام وبعد انتشار الخبر، نشرت مقطع فيديو في حسابها عبر “سناب شات” وهي برفقة زوجها لتنفي الشائعة، وطلبت منه ان يقول للمتابعين إن حياته من دونها سَلَطة. كما نشرت صورة لها مع زوجها في حسابها عبر “تويتر”، وكتبت تعليقاً: “كيف يعيش الجسد من دون روح وأنت روحي”.

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