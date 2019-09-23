الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. أحلام: موقفي خاص من أصالة.. وهذه حالة فجر السعيد الصحية

شاهدوا.. أحلام: موقفي خاص من أصالة.. وهذه حالة فجر السعيد الصحية

بواسطة -
0 0
assala ahlam i

أصالة -أحلام

خصّت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الإعلامية رئيسة تحرير موقع الفن ​هلا المر​، بلقاء على هامش حدث مؤتمري إطلاق The Voice وقناة MBC5.
هلا التي أشادت بثقافة الفنانة أحلام الموسيقية سألتها عن استعداداتها للموسم الجديد من البرنامج.
وردت أحلام على سؤال عما إذا كانت صداقة الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ والفنانة السورية ​أصالة​ تزعجها، نظراً لخلافها مع أصالة وصداقتها مع سميرة.
وتحدثت أحلام عن صحة الكاتبة والإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​.
من ناحية أخرى عبرت أحلام عن حبها للبنان وأهله وللحفلات فيه.
كما عبرت عن محبتها الكبيرة للإعلامية هلا المر، ووصفتها بأنها إعلامية قديرة ومحترمة ومثقفة ومن الناس الذين تحترمهم كثيراً.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.