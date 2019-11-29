شاهدوا.. أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته “نادية”

فاجأ الممثل المصري ​أحمد السقا​ الجميع عندما كشف عن موهبة إبنته “نادية” الفنية، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لنادية وهي تغني، حيث تملك صوتاً جميلاً.

وأرفق السقا الفيديو بالتعليق التالي: “ما شاء الله نادية السقا حبيبتي”.

وانتشر فيديو غناء “نادية” بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وبين محبي السقا الذين اثنوا على موهبة إبنته وصوتها الجميل، وطلبوا ان تصور لهم فيديوهات اضافية وهي تغني.

يذكر ان أحمد السقا لديه ثلاثة أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة.