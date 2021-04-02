فاجأ الفنان أحمد الفيشاوي زوجته ندى الكامل، بالاحتفال بعيد ميلادها في حفل خاص أُقيم في أحد المطاعم.

ونشر الفيشاوي على حسابه الخاص في “إنستغرام”، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يصطحب زوجته إلى أحد المطاعم، ويفاجئها بتنظيم احتفال خاص بعيد ميلادها، حيث ظهرت طاولة حملت لافتة مكتوباً عليها اسمها، إلى جانب “تورتة” للاحتفال بعيد ميلادها يعلوها عدد من الشموع المضاءة.

وبدت على ندى الكامل علامات الاندهاش والشك أثناء دخولها المطعم، إلا أنها فوجئت حين شاهدت اللافتة، فيما دعاها زوجها لإطفاء الشموع، حيث استعان بشموع أعياد الميلاد التي تعاود الاشتعال بعد إطفائها.

يُذكر أن أحمد الفيشاوي يواصل حالياً تصوير مشاهده في فيلم “ريتسا” من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري، ويشاركه في البطولة: محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان، في حين ينتظر الفيشاوي عرض فيلمه الجديد “30 مارس” الذي تشاركه البطولة فيه الفنانة دينا الشربيني.