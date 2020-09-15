تجاهل النجم أحمد سعد الضجة الحاصلة والتعليقات القاسية التي طاولته بعد التجميل الذي خضع له في وجهه وغيّر ملامحه.

ورغم الجدل الذي أثارته الفنانة ريم البارودي بتعليقها القاسي على عملية التجميل التي خضع لها، تجاهل سعد الأمر تماماً وأطلق كليب أغنيته الجديدة “بصرة” عبر قناته الرسمية في “يوتيوب” بطريقة Lyrics Video.

وأثارت كلمات الأغنية الجريئة ضجة كبيرة بين المتابعين ونالت إعجاب الآلاف منهم. والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامي دهيمة، وشقيقه أدهم.

وغنّى أحمد لأول مرة بطريقة المهرجانات الشعبية، حيث احتوت أغنيته الجديدة على كلمات شعبية بسيطة وقريبة من المستمعين.