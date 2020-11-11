أثناء حلوله ضيفاً على برنامج The Insider بالعربي، الذي يقدم على قناة دبي الفضائية، قال الفنان أحمد سعد إنه سعيد مع خطيبته، ليس فقط لأنها تشاركه أوقاته الحلوة، ولكن لأنها أيضًا تولي رعاية واهتمامًا لعمله، وأضاف: “هما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، امرأة بتسانده وتدعمه وتخليه كمان موده حلو إنه يقدم حاجات حلوة”.

وتابع: “الناس بتقابلني بتحس إني متغير في شغلي على طول في إنتاج ومتواصل مع جمهوري، ما بقاش عندي الأخبار اللي فيها مشاكل واللي الناس بتشمئز منها”، مشيراً إلى أنه سوف يحدد موعد الزواج في القريب العاجل.

وكان سعد قد أحيا مؤخرًا حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحضور كامل العدد.

وكان ضمن الحضور شقيقه الفنان عمرو سعد والمخرج عمر زهران، والتزم الحضور بالإجراءات الاحترازية خاصة مع التواجد الكبير.

وقدم أحمد سعد مجموعة من أغانى التراث بالإضافة إلى بعض أغانيه، منها “يا مصر مين يقدر عليكي”، “على حسب وداد”، “سألت نفسي”، “العشم”، “لجل النبي”، أهوه ده اللي صار”.. بالإضافة إلى “بحبك يا صاحبي” من مسلسل “يونس ولد فضة” ،”ابن الأصول” من مسلسل “الفتوة”، “الجدعنة” ،”يا تمر حنة”.