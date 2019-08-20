شاهدوا.. أحمد سعد يشوّق جمهوره لـ “يا مدلع”

نشر الفنان المصري ​أحمد سعد​ مقطع فيديو من اغنيته الجديدة “​يا مدلع​”، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلّق أحمد على الفيديو قائلا: “توكلنا علي الله يا مدلع .اغنيه جديده”.

على صعيد آخر، يحاول احمد سعد تحسين علاقته بالفنانة المصرية سمية الخشاب بعد الطلاق، وذلك بعد شعوره بالندم، حتى أن بعض الأصدقاء يحاولون تقريب وجهات النظر بين الطرفين، حتى وإن أصبحت العلاقة بينهما مجرد مودة وصداقة وكسر حالة الجفاء الموجودة، والتعامل كزملاء في الوسط الفني، حتى أنه قال للبعض إن هناك بالفعل مشاريع فنية قد تجمع بينهما.