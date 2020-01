شاهدوا.. أديل تثير الجدل بنحافة مفرطة بأحدث ظهور لها

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Adele’s new pics! I don’t use to post paparazzi pics but she is slayingggg🤩 #adele #adeleadkins #new #change #paparazzi #picoftheday #love #singer