أثار مشهد أسد يقفز من شاشة منحنية ​ثلاثية الأبعاد​ بتقنية 5G إعجاب السياح في مركز تسوق بمدينة ​تشنغدو​ ​الصين​ية.

وأصبحت هذه الشاشة المنحنية الموجودة أعلى مبنى في أحد التجمعات التجارية جنوبي غربي الصين من أشهر الأماكن السياحية في المدينة ، ولا يفوّت عشاق الخيال العلمي والتكنولوجيا زيارة المكان لمشاهدة ما يعرض على الشاشة.

وقد أثار مقطع فيديو يظهر أسداً يقفز من الشاشة الخوف بين المتواجدين في المكان لكونه بدا حقيقياً للغاية كما تصدر محركات البحث.

وعرضت العديد من الإعلانات الإبداعية على هذه الشاشة بمناسبة حلول العام الجديد والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعية مجدداً.





