يعتبر البعض، أن القبلة في المشاهد الدرامية معيبة، حتى أن هناك العديد من الممثلين في لبنان والعالم العربي يرفضون تأدية هذه المشاهد التي يعتبرونها جريئة نوعا ما في الدراما العربية، ولا يتقبلها المشاهد مع العلم ان نجوم كثر من الزمن الجميل ابدعوا بمشاهد الحب التي تضمنت ​قبلات​ بين البطل والبطلة.

ويتذكر المشاهدون القبلة الشهيرة في فيلم “صراع في الوادي”، عندما اندفعت الممثلة المصرية فاتن حمامة، في قبلة طويلة غير متوقعة منها لشريكها في الفيلم عمر الشريف، وسط ذهول المخرج والفنيين، إذ كان المشهد في السيناريو مجرد احتضان لا أكثر إنما هذه القبلة لم تذهب سدى، فقد أعلن النجمان الزواج بعدها مباشرة.





