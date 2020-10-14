فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها بوصلة رقص وغناء على أنغام “حياتي مش تمام”، في حفل خاص جمع كوكبة من نجوم الفن، وكان من بينهم الفنان أحمد سعد، ورامي صبري، وبشرى وتامر حبيب. وظهرت أصالة في الفيديو وهي ترقص على أغنية “ملطشة القلوب”، وتحتضن الفنان رامي صبري، وعددا من المتواجدين في الحفل وهو ما دفع الجمهور للهجوم عليها.

وتساءل المغردون عن الإجراءات التي يتخذها المشاهير للوقاية من فيروس كورونا، مشيرين إلى أن الحفل لم يكن فيه أي نوع من الوقاية، بل عبارة عن اختلاط واحتضان ورقص، مستغربين من المطالبات التي توجه للمواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي، في المقابل فإن النجوم والمشاهير الذين يعتبرون أنفسهم قدوة في المجتمع لا يتقيدون بأي من هذه الإجراءات. وطالب كثير من المتابعين بقرارات صارمة في الحفلات والمناسبات حتى لا تكون النتائج كارثية في حال كان أحد الحضور مصابًا بفيروس كورونا.

وعلق متابعون على رقص أصالة في الحفل مشيرين إلى أنها تريد بأية طريقة كانت أن تعيش الأجواء وكأنها شابة في أوائل العشرينيات، فكتب أحد المعلقين:”ما خلت احد الا تتحضنه ياربي رحمتك يارب”، وقالت متابعة أخرى:”تحضّن و تبوّس”، وتساءل أحد المتابعين، عن الشخص الذي قامت أصالة باحتضانه في الفيديو بخلاف رامي صبري. وسخرت متابعة أخرى بقولها :”هذه أصالة بتدور عالطبطبة يا حرام”، وقال متابع :” بيعملوا كل حاجه ولما واحد منهم يجيله كورونا يقوا دعواتكم”. في سياق آخر كانت أصالة قد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة “والله وتفارقنا” علي موقع “يوتيوب”، والتي قدمتها ضمن ألبومها الجديد “لا تستسلم”، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو علي، وتوزيع طارق مدكور.