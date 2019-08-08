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شاهدوا.. أصالة تطرح أغنيتها الجديدة “نكتة بايخة”

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أصالة

أصالة

طرحت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ أغنية “​نكتة بايخة​” من البومها الجديد “​في قربك​”، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد.
الجدير ذكره ان أصالة من المقرر ان تطرح ألبومها الجديد “في قربك” يوم الخميس المقبل، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزها “بنت أكابر”، “مبقاش سر”.
على صعيد آخر، ستشارك اصالة لأول مرة في مجال التمثيل من خلال حلولها ضيفة شرف في فيلم “ولاد رزق 2” الذي سيعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.

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