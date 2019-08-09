شاهدوا.. أصالة مُتهمة بتقليد سميرة سعيد وهيفاء وهبي وكارول سماحة

إحتلّ إسم الفنانة السورية أصالة نصري مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق الإعلان الترويجي لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “نكتة بايخة”، وسرعان ما تحوّلت التعليقات إلى اتهام أصالة بتقليد مجموعة من الفنانات.

وفي التفاصيل، فقد اعتبر بعض روّاد الإنترنت أن أصالة نصري قد اقتبست فكرة أغنية “نكتة بايخة” من موضوع أغنية “قلها بحبك” للفنانة هيفاء وهبي.

وزادت الاتهامات بحق أصالة في تقليد هيفاء وهبي حين أشار ناشطون على الإنترنت إلى أن الغرافيكس المُستخدم في فيديو كليب أغنية “نكتة بايخة” يشبه إلى حدّ كبير الأسلوب المُعتمد في كليب “واحشني” لهيفا وهبي.

بالمقابل، وجّه آخرون أصابع الإتهام نحو أصالة باعتبارها تقلّد زميلتها الفنانة سميرة سعيد بالنمط الغنائي الّذي إشتهرت به الأخيرة في أحدث أعمالها، ولمّح مغرّدون إلى الشبه أيضاً من حيث الشكل وتصفيف الشعر بين الفنانتين.

ولم تنته الاتهامات بحق أصالة نصري في تقليد زميلاتها، بل وصلت أيضاً إلى مقارنة صورة غلاف ألبوم “في قربك” بغلاف ألبوم “ذكرياتي” للفنانة كارول سماحة، بالإشارة إلى وضعية اليدين نفسها في الصورتين.