شاهدوا.. أصالة مُتهمة بتقليد سميرة سعيد وهيفاء وهبي وكارول سماحة

إحتلّ إسم الفنانة السورية أصالة نصري مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق الإعلان الترويجي لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “نكتة بايخة”، وسرعان ما تحوّلت التعليقات إلى اتهام أصالة بتقليد مجموعة من الفنانات.
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استمعوا الآن لأغنية #نكتة_بايخة من ألبوم #في_قربك على تطبيق #Deezer من اللينك في البايو 👆 كلمات : عبدالحميد الحباك الحان : ايهاب عبدالواحد توزيع : فهد وتريات : فهد تنفيذ وتريات : تامرغنيم بيانو & درامز : فهد جيتار : شريف فهمي باص جيتار : أحمد رجب عود و جومبش : إسلام القصبجي ترومبيت : طارق رؤوف ترومبون : مايكل لويس ساكس : مصطفى سعيد تنفيذ نحاس : طارق رؤوف مهندس صوت : محمد إسماعيل ميكس : هاني محروس تم التسجيل بأستوديو M Sound 1 . Produced by : Star Gate Executive Producer : Anas Nasri . . @audiorotana @DeezerMENA @stargatemusiceg
وفي التفاصيل، فقد اعتبر بعض روّاد الإنترنت أن أصالة نصري قد اقتبست فكرة أغنية “نكتة بايخة” من موضوع أغنية “قلها بحبك” للفنانة هيفاء وهبي.
وزادت الاتهامات بحق أصالة في تقليد هيفاء وهبي حين أشار ناشطون على الإنترنت إلى أن الغرافيكس المُستخدم في فيديو كليب أغنية “نكتة بايخة” يشبه إلى حدّ كبير الأسلوب المُعتمد في كليب “واحشني” لهيفا وهبي.
بالمقابل، وجّه آخرون أصابع الإتهام نحو أصالة باعتبارها تقلّد زميلتها الفنانة سميرة سعيد بالنمط الغنائي الّذي إشتهرت به الأخيرة في أحدث أعمالها، ولمّح مغرّدون إلى الشبه أيضاً من حيث الشكل وتصفيف الشعر بين الفنانتين.
ولم تنته الاتهامات بحق أصالة نصري في تقليد زميلاتها، بل وصلت أيضاً إلى مقارنة صورة غلاف ألبوم “في قربك” بغلاف ألبوم “ذكرياتي” للفنانة كارول سماحة، بالإشارة إلى وضعية اليدين نفسها في الصورتين.
اول ما شفت كوفر البوم #اصالة #في_قربك تذكرت كوفر البوم #كارول_سماحة #ذكرياتي وشو سر وضعية الإيدين 😒😒
واول ما سمعة #نكتة_بايخة تذكرت #قلها_بحبك ل #هيفا_وهبي نسخة طبق الاصل 😒😒
واصلا مش لايقة ع صولا بالمرة سميرة سعيد ستايل .
الفنانين فاهمين التجديد غلط واذا الالبوم هيك كارثة . pic.twitter.com/8W1b37aXJA
— مشاهير (@Mashahiir) August 7, 2019