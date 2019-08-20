شاهدوا أمل حجازي تثير الجدل بفيديو من “الحج”.. وتتعرض للإنتقادات

أثارت الفنانة اللبنانية المعتزلة ​أمل حجازي​ الجدل بشكل كبير بسبب فيديو نشرته اثناء أدائها فريضة الحج، حيث تزور الأراضي المقدسة في السعودية.

حجازي نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لها خلال قيامها بإحدى خطوات الحج وهي “طواف الوداع” أو الطواف حول الكعبة قبل مغادرة الأراضي المقدسة، وبدت تصور نفسها والحجاج، ما عرضها لموجة من الانتقادات، فأشار المنتقدون إلى أنه كان يجب على حجازي الخشوع أكثر أثناء تأدية الحج، وأن تؤدي الفريضة الدينية بشكل مثالي وألا تصور فيديو.