شاهدوا.. أنجي خوري تفجر مفاجأة ببثّ مباشر عن علاقتها بـ ربيع الزين

فجرت الفنانة السورية نجوى خليق الله المعروفة بإسم ​أنجي خوري​ مفاجأة عن علاقتها بالناشط ​ربيع الزين​، وجاء ذلك من خلال بثّ مباشر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه أنها والزين كانا على علاقة لمدة أربع سنوات.

وأضافت أنه كان شبه مكتوب كتابهما، وكان من الممكن أن يتزوجا، ووالدته كانت تعلم بهذه العلاقة، مشيرةً إلى أن مشاكل حصلت بينهما ولم يكملا واصفةً إياها بـ”الرجل”.

إعتذرت خوري من الزين لأنها كشفت عن إسمه قائلةً:”ما قلت اسمو قبل لأنو هو ما كان يقبل وما كنا حاطين محابس، بعتذر ربّوعة مضطرة قول اسمك”.

ونشرت خوري الفيديو عبر صفحتها على “يوتيوب”، ولكن لوحظ وضعها لصور ملك جمال لبنان السابق ربيع الزين