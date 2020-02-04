شاهدوا.. أنجي خوري مُعقّدة بسبب كبر صدرها

اثارت ​أنجي خوري​ مجددا جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها كشفت فيه انها اصبحت معقدة بسبب كبر صدرها، مشيرة الى انها ستسعى لتصغيره في الفترة المقبلة.

الجدير ذكره أنه ستتم إحالة المغنية السورية أنجي خوري وإسمها الحقيقي نجوى خليق الله، وبحسب الأصول القانونية الى المديرية العامة للأمن العام لإتخاذ التدابير المناسبة بشأنها، بعد ضبطها في بيروت من قبل مكتب حماية الاداب العامة والتحقيق معها في مخفر حبيش.