شاهدوا أندريه سكاف: هذا المخرج قام بضربي وشتمي.. خمنوا من هو!

كشف الممثل السوري ​أندريه سكاف​ أن المخرج السوري ​يوسف رزق​ قام بضربه اثناء تصوير أحد الأعمال.

وعن تفاصيل الحادثة اشار سكاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج “أكلناها” الذي يقدمه الممثل السوري ​باسم ياخور​ الى أن رزق قام بضربه بعدما أصرّ سكاف على مغادرة موقع التصوير لأنه امضى فيه حوالي 12 ساعة متواصلة.

وقال سكاف: “في الساعة الرابعة صباحاً طلبت المغادرة لأنني كنت متواجداً في التصوير من الساعة الرابعة ظهراً وطوال هذا الوقت كنت انتظر ان أبدأ تصوير مشاهدي، فقلت لمدير الانتاج اذا لم تصوروا لي مشاهدي فسأغادر، وبعد قليل تقدم من سيارتي المخرج يوسف رزق وسألني هل طلبت المغاردة فعلاً، وعندما اجبته بنعم، قام بالتهجم علي وضربني بحجر على سيارتي وشتمني”.

واضاف: “بعد هذه الحادثة تصالحت مع المخرج يوسف رزق”.