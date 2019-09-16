شاهدوا أنغام وأزواجها الأربعة ورسالة إلى زوجها وابن شقيقتها: وراء كل رجل عظيم أنغام

احتفلت المطربة المصرية أنغام بالتكريم الثلاثي لها ولزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والطفل ياسين ابن شقيقتها الراحلة غنوة في مهرجان الفضائيات العربية بدورته العاشرة، بطريقة مميزة جدا، بعدما نشرت عبر خاصية الستوري بحسابها بموقع إنستقرام صورا مجمعة من كواليس الحفل ووضعت تعليقا عليها يقول: وراء كل رجل عظيم أنغام.

الصورة والتعليق تم تصميمها بمعرفة واحد من أقرب المعجبين إلى أنغام، وقامت المطربة المصرية بإعادة مشاركتها عبر خاصية الستوري ضمن عدة صور قام عشاقها بتصميمها احتفالا بفوز ألبومها “حالة خاصة جدا” بأغلب الجوائز الموسيقية للعام 2019، وفوز أنغام بجائزة أفضل مطربة عربية عن نفس العام.

وقد خاضت الفنانة المصرية أنغام تجربة الزواج 4 مرات، وشغلت الجمهور بانفصالاتها عن أزواجها عدة مرات.

بعض الأحيان وصلت تفاصيل الخلافات بين أنغام وأزواجها إلى العلن، وأصبحت سيرتها حديث الجمهور ووسائل الإعلام.

ربما لم تكن انفصالات أنغام طبيعية أو سلسة بالمعنى الحقيقي، فالبعض لامها وآخرون دعموا قرارها وأكدوا أن حياتها الشخصية ملكها، مشيرين إلى أنها تبحث عن الحب.



يذكر أن حفل توزيع جوائز الدورة العاشرة من مهرجان الفضائيات العربية، أقيم داخل أحد فنادق القاهرة الكُبرى بوسط المدينة، وكرم المهرجان عدد من النجوم، في مقدمتهم الفنانة صفية العمري، واللبنانية نادين نسيب نجيم، والسوري معتصم النهار، والفنان اللبناني رامي عياش، والنجمة المصرية أنغام والفنانة حنان مطاوع والفنانة دنيا بطمة من المغرب وإياد نصار من الأردن وسهيلة بن لشهب من الجزائر.