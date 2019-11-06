شاهدوا.. أوكا وأورتيغا يقدمان اغنيتهما الجديدة “أيوة”

طرح الفنانان المصريان ​أوكا وأورتيغا​ اغنيتهما الجديدة بعنوان “أيوة”، وذلك على قناتهما الرسمية على يوتيوب، ومنذ طرحها بدأت تحقق رواج بين الجمهور.

الجدير ذكره ان الثنائي كانا قد أقاما حفلا مؤخرا، قدما فيه عدد من الأغاني وهي ألعب يالا، ودلع بنات، وهنولع، والمارد، والنية صافية، والناس عايزة ايه، ولما عم الحاج يعدي، والجنس الناعم، وأنا كداب، وهاتي بوسة يا بت، كما قاما ايضا بتقديم مهرجان “لغة العيون” والذي طرح مؤخرا وتخطى حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة منذ طرحه على “يوتيوب”.