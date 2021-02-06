أثار الممثل العراقي أيمن رضا ضجة كبيرة بعد تصريحات العنصرية الصادمة والهجوم غير المبرر الذي شنه على الشعب اللبناني عامةً وعن الممثلين والدراما اللبنانية خاصة.

وتحدث رضا في إلى أن شهرة الممثل اللبناني هي بفضل الدراما السورية.

وقال رضا في مقابلة على منصة “بوديوم” مع الإعلامي السوري باسل محرز: “لما ننزل على بيروت عم يسرقونا، عم يتعاملوا معنا بطريقة مو منيحة، بشكل سيء، حتى بالأسعار وينظرون إلينا نظرة فوقية، مع إنه بالنسبة إلنا كل مصرياتهم اللي في البنوك هي من سوريا”.

وأضاف: “ثلاثة أرباع اللبنانيين هم سوريين، ولما ينزلوا لبنانيين لعنا عالشام بقشوا كل شي من الأسواق”.

وتحدث عن الفن قائلا “لبنان لم يصنع ألا الدراما الهابطة ونجوم لبنان صنعتهم الدراما السورية”.

وتابع: “نحن سبب شهرة ممثلين لبنان على رأسهم نادين نسيب نجيم وستيفاني صليبا والمنتجون السوريون اعطو ادوار الشباب السوري الواعد للممثلين اللبنانين وكانت النتيجة في لبنان”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وتم وصف رضا بالعنصري، مستغربين طريقة حديثه وكلامه المستفز، لافتين الى انه عراقي الجنسية ولم يتمكن طوال عمله في سوريا ان يصبح مواطناً سورياً، منتقدين ما قاله وشنوا عليه عجوماً قاسياً لطريقته في زرع الفتنة والكراهية بين الشعبين الشقيقين.