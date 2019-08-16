شاهدوا.. أيمن رضا يحرج باسم ياخور ويتهمه بالكذب على الهواء ويقول: أنت لست صديقي

توترت الأجواء بين الممثل ​أيمن رضا​ وزميله الممثل السوري ​باسم ياخور​ اثناء حلول رضا ضيفاً على برنامج الأخير “أكلناها”.

وفي التفاصيل فقد اندلع الخلاف عندما سأل ياخور ضيفه عن سبب عدم تواجده في الأماكن التي يتواجد فيها الممثلين، فأشار رضا الى ان في الوسط الفني لا يوجد صداقات.

وعندما ألحّ ياخور على رضا بأن الصدقات موجودة في الوسط الفني بدليل الصداقة التي تجمعهما، فاجأ رضا ياخور حيث اشار الى انهما غير اصدقاء وقال: “إذا كانت صداقتي معك لم تستمر! فأنت خلال سفرك منذ ثماني سنوات خارج سوريا، لم تسأل عني أو تتصل بي سوى ثلاث مرات، فأين هي الصداقة؟!”.

واضاف: “العلاقة اللي بينك وبين الليث حجو علاقة مصلحة وعمل”، وطلب رضا ان لا يتم عرض هذا المقطع من الحلقة وقال: “لأنها خارج النقاش، لم تستفزني الفقرة لكنك يا باسم تكذب علي”.