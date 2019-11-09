شاهدوا.. إبنة أصالة تشعل المواقع بطريقة جلوسها باللباس القصير

أحدثت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة، ضجة كبيرة بعد انتشار صورة لها على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيها وهي تجلس على الأرض مرتدية ملابس قصيرة. وهو ما أطلق موجة من التعليقات التي ركزت على مظهرها.

وتبين من خلال صورة نشرتها بنفسها أنها كانت ترتدي فستاناً وأنها قامت برفعه إلى أعلى قبل الجلوس.

وأعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم طريقة جلوسها هذه متعرضين لها بالانتقاد. ويشار إلى أن شام أشعلت بعد ذلك التطبيق بصور أخرى لها نشرتها على حسابها الخاص.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Girls just want to have fun @radwa_magdy @dao_derma A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi) on Nov 3, 2019 at 7:16am PST

وبدت فيها غاية في النعومة حيث اعتمدت ماكياجاً ناعماً جداً وهو ما أثنى عليه الكثيرون حيث حققت الصورة أكثر من 19 ألف إعجاب في مدة قصيرة.

وأرفقتها بالتعليق: “السلام يبدأ بالابتسام. شكراً” وتلقت رداً من والدتها التي علقت: “الله يحفظك”.