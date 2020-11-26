شاركت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ فيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي تفاصيل الفيديو ظهرت حداد برفقة إبنتها الصغرى وهي تراقصها بطريقة عفوية وودية وبروح مرحة، وأرفقت الفيديو بتعليق عايدت فيه حداد صغيرتها، وقالت: “اليوم عيد ميلاد روحي وحبيبة عمري آخر العنقود ميره ، مياري اللي بعيش معها أحلى إيام عمرها وطفولتها ..ربي يحفظكم يا ماما إنتي وإختك وشوفكم أسعد الناس ويعطيكي كل اللي بتتمنيه”.

يذكر أن ديانا قد صرحت مؤخراً أنها لا تشعر حالياً بإستعداد لوجود إنسان في حياتها، وليست بصدد إعادة تجربة الحياة الزوجية مرّة أخرى. وأضافت حداد في لقاء لها على تلفزيون دبي، أنها ترفض فكرة إعادة تجربة الحياة الزوجية بشكل مطلق، قائلةً: “بحب نفسي وهلق ما بدي حب، مش غلط، بس مالي مستعدة”.





