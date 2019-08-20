شاهدوا إبنة هيفاء وهبي تستعرض منزل والدها الضخم وتصميمه المميز.. ومفاجأة غير متوقعة!

استعرضت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي منزل والدها المميز في لبنان، وتصميمه الضخم والتماثيل والتحف الاثرية الثمينة التي تزين المكان، اضافة الى الحديقة الغنية بالاشجار المثمرة المتواجدة في كل مكان.

ونقلت زينب بطريقتها العفوية واسلوبها الناعم بعض التفاصيل الجميلة في منزل والدها، مركزة على عشقه للخيول، لا سيما وانها تتباهى بأنه فارس ويمتك اسطبلا للاحصنة ومنزله مليء بالتحف والمنحوتات والصور التي تدل على هوايته وعشقه للفروسية.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> 🌺🍃 #dadhome A post shared by ZNF | زينب نصر فيّاض (@zainabnfayad) on Aug 18, 2019 at 9:35am PDT

وفاجأت الشابة متابعيها بالتقاط صورة لجامع بين الاشجار وكشفت ان والدها شيده داخل حديقة المنزل للصلاة به وقالت “كانت فكرة حلوة من بابا تنجتمع على الصلاة”، الامر الذي نال اعجاب عدد كبير من متابعيها الذين تفاعلوا معها واثنوا على فكرة والدها وشخصيته.

وحرصت زينب ايضا على نشر بعض الرسائل التي مدحت بوالدها وبمنزله المميز والضخم، وردت على بعضهم، معبرة عن افتخارها واعتزازها بوالدها.





