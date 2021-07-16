دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدين عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنانة السورية”وفاء الموصللي” التى ظهرت مؤخرًا إبنتها “نايا الاندلس” التى لا يعرفها الجمهور.

يُشار إلي أن الفنانة وفاء الموصللي، تزوجت مرتين المرة الأولى كانت من الممثل السوري جمال سليمان، ومن ثم انفصلا لتتزوج مرة أخرى من الدكتور النسائي سامر جلعوط والذي توفي فيما بعد، ولديها منه إبنه وحيده وهي “نايا “.

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هذا وقد شاركت نايا الأندلس، ابنة الفنانة السورية وفاء موصللي متابعيها على تطبيق “إنستجرام” ببث مباشر عفوي، ردت خلالها على العديد من أسئلة المتابعين حول حياتها الشخصية والمهنية.

وكشفت «الأندلس» أنها تنوي الإقامة في تركيا وتحديداً في اسطنبول للعمل، حيث تزور المشاريع العمرانية وتقوم بشرح تفاصليها من الفكرة إلى الموقع وكل ما هو مرتبط بها.

وبعد تخيّرها في العيش بين مدينتي اسطنبول ودمشق، اختارت «نايا» الأخيرة قائلة: “من حيث قطع الكهرباء والسعادة أكيد الشام”.

ونفت الشابة وجود أي نية لها في دراسة التمثيل في سوريا او تركيا والانضمام إلى الساحة الفنية، نافية مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “بروكار”.

وتحدثت نايا أيضًا عن حياتها العاطفية، كاشفة أنها في الخامسه والعشرين من عمرها، وبأنها مرتبطة وليست عازباء كما يظن الكثيرين، ولكن دون أن تكشف عن هوية شريك حياتها، كما شددت نايا على أنها ضد فكرة العيش والمعاشرة قبل الزواج بشكل رسمي.

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