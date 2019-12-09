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شاهدوا.. إبن أحلام يفاجئها على المسرح في حفلها بعُمان وهي تضمه لحضنها وتقبّله

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ahlam

أحلام

فاجأ “فاهد” إبن الفنانة الإماراتية ​أحلام​ والدته بالصعود إلى المسرح، أثناء إحياء حفلها بعُمان في دار الأوبرا السلطانية بمسقط.
وقد عبّرت أحلام عن سعادتها الشديدة، فور رؤية إبنها، وسرعان ما ضمته لحضنها وقبّلته.
وتفاعل الحضور بشكل كبير مع إبن أحلام فور ظهوره على المسرح وتقبيل أحلام له، إذ صفق الجميع إعجاباً بالموقف، لتنهي أحلام الحفل بذلك اللقاء.
يُذكر أن أحلام كانت قد كشفت عن تحضيرها لميني ألبوم جديد للمرة الأولى باللهجة المصرية، مؤكدة أنها تواصلت مع عدد من الشعراء المصريين للإنتهاء من الألبوم قريباً.

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