اعترف ابن الفنان ​مصطفى قمر​، تيام، خلال استضافتهما في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلى بأمر لم يخبره به من قبل، قائلا: أنا في مرة زوغت من المدرس وروحت دخلت فيلم “واحد صعيدي” بطولة محمد رمضان وقت الثانوية العامة. ليرد والده قائلا: “مقلتليش ليه كان نفسى أدخله عامة محمد رمضان صحبى وهاكلمه وأروح أتفرج معاه”.

وقال تيام انه عندما زار كلية الهندسة ورأى ان الطلاب يتعبون كثيرا من الدراسة قرر عدم التسجيل فيها فيما كشف مصطفى نفسه انه لم يكن يحب المذاكرة.

من ناحية ثانية كشف مصطفى سبب اختياره لاسم “تيام ” لابنه قائلاً: أنا سميت تيام بالاسم ده، عشان كل الناس اللى تنده عليه تتلخبط فيه عشان يفضل يدعى عليا طول عمره، ولكن أنا من البداية كنت عاوز أسميه تميم أو متيم، وكان ليا صديق قالى على اسم واحد بتاع بيتزا شافه أسمه تيام فعجبنى وسميته بقى بالأسم ده





