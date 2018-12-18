شاهدوا إلهام الفضالة بعد 40 سنة.. وكيف كانت ردة فعل الممثل ⁧‫خالد امين‬⁩ عند رؤيتها‬⁩ في الستينات!

بكت الفنانة إلهام الفضالة على الهواء مباشرة أثناء حديثها عما يخيفها في الحياة .

وجاء ذلك خلال لقاء لها في برنامج “حكايتي مع الزمان”. برفقة صديقتها فاطمة الصفي، حيث سالت دموعها عندما شاهدت كيف بدت ملامحها وصديقتها في عمر الشيخوخة.

وقالت الفنانة إنها تخاف بشدة من المرض ومن الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، وذلك رغم أن صديقتها مدحتها وقالت إنها تبدو جميلة .

وأشارت الفضالة أنها لا تبكي إلا على كتف زوجها الذي يساندها دائماً، بينما قالت فاطمة الصفي إنها تفضل أن تختلي بنفسها عندما تكون حزينة ولا تحب البكاء أمام أحد.

وفاجأ الفنان خالد أمين الفنانتين بمداخلة له عبر البرنامج، حيث امتدح جمالهما بشدة، خاصة تسريحة شعر إلهام الفضالة الجديدة، مؤكداً أنها تبدو جميلة للغاية بالشعر القصير، حيث قال بمزاح “يا بخته خليل”.. قاصداً زوجها.



































