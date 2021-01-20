طمأنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة متابعيها على صحتها، وقالت إنها بخير وجيدة، بعد انتشار خبر تعرضها لرضوض في الرأس والكتف بسبب سقوطها عن السلم.

وقالت الفضالة عبر حسابها في “سناب شات”: “الحمدالله على كل شيء، طيحة بسيطة على رأسي، وكنا خايفين من أن يكون للطيحة أي رضات في العظام”.

وأوضحت الفنانة إلهام الفضالة أنها سقطت بقوة عن السلم مما أدى إلى اصطدام الرأس والكتف على أثر السقوط، مشيرة إلى أنها كانت تخشى من وجود ارتجاج في الرأس بسبب قوة الاصطدام التي تعرضت لها، لكنها بخير.

وأشارت إلى أنها خضعت للفحص والأشعة المقطعية للتأكد من عدم وجود شيء وأن الأمر مجرد رضوض بسيطة.

ووجهت الشكر لمتابعيها الذين حرصوا على إرسال الرسائل لها عبر الواتساب، وسناب شات، للاطمئنان عليها، وقالت: “لا أستطيع الرد على الجميع لأن كثر دشوا عليي”.

وكانت إلهام الفضالة أثارت الجدل مؤخرا بنشرها عددا من الصور ومقاطع الفيديو بدت فيها مرتدية فستان زفاف لتعود وتوضح لاحقاً بأن الأمر لا يعدو كونه من تحضيرات مشاهدها لمسلسلها الرمضاني.

وتلعب الفضالة في المسلسل الذي يتناول قضية تعدد الزوجات دور الزوجة الرابعة وستمر بحدث كبير في حياتها سينقلها من حالة إلى حالة، ويدخلها في مشاكل مع الزوجات الثلاث الأخريات.

من جانب آخر كانت إلهام الفضالة قد كشفت عن أن عمليات التجميل أثرت على أدوارها الفنية.

وأعلنت، عبر لقاء سريع أجرته في برنامج “The Insider بالعربي”، عن الدور الذي لم تتمكن من أدائه بسبب إجرائها عمليات التجميل، حيث كان الدور يحكي عن قصة امرأة فقيرة، فما كان منها إلا أن أبلغت المنتج اعتذارها عن العمل نظراً لأنها خضعت لتجميل للتو من حقن بوتوكس وخيوط بالوجه، موضحة أن سبب رفضها يعود إلى أن شكلها، لا يتماشى مع فكرة تقديم دور لامرأة فقيرة تراعي أسرتها ولا تهتم بمظهرها الخارجي، فهي تستطيع وعن جدارة تقديم شخصية المرأة الارستقراطية فملامحها تناسب بشدة، حسب قولها.