جمعت الإعلامية منى الشاذلي في حلقة من برنامجها الذي يعرض على شاشة CBC الفنانة المصرية إلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته منة جاب الله في لقاء يجرى معهم للمرة الأولى منذ زواج الأخيرين.

وكشفت منة أن علاقة صداقة تجمع أسرتها واسرة أمير منذ سنوات وأنها لم تشعر بالتوتر لأنها ستتزوج شقيق إلهام شاهين.

واشار أمير إلى ان شقيقته تحب منة فيما أضافت الفنانة أنها تمنت أن يرتبطا قبل أن يفعلا هذا فعلاً. وعلقت أنها طلبت من أمير ذلك وأن الأخير تأخر قليلاً إلا أنه أقدم على هذه الخطوة في النهاية.

ولفت الأخير إلى أن التحضيرات تمت في 10 أيام فقط حيث أشرفت الممثلة القديرة على كل الاستعدادات بنفسها. وذكر أمير أنه كان يشعر بالتوتر في يوم الزفاف وأنه أراد أن تتم كل الأمورعلى أفضل ما يرام.

ونشرت الشاذلي مقطع المقابلة على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق أكثر من 70 ألف مشاهدة في مدة قصيرة وأطلق الكثير من التعليقات.

وأثنى بعض المتابعين على ما فعلته إلهام لافتين إلى انها تهتم بشقيقها وكأنه ابنها فيما اعتبر آخرون أنها تسيطر على حياته.













