شاهدوا إليسا: ميريام فارس أخطأت ومع الأيام “بتزبّط وضعها بمصر” ولن أتهجّم عليها

علّقت الفنانة #إليسا على تصريحات الفنانة #ميريام_فارس الأخيرة وقولها أنّها أصبحت ثقيلة على مصر، وذلك خلال مؤتمرها الصحافي الذي أقيم على هامش حفلها غداً ضمن فاعليات مهرجان #موازين، وقالت: “جلّ من لا يخطئ وجميعنا نخطئ، ويجب أن نخطئ حتى نتعلم”.

وأضافت أنّ مصر بالنسبة إليها “خط أحمر”، وفارس أخطأت واعتذرت، وهي مواطنة لبنانية ولن تتهجّم عليها حتى ترضي أحداً، فهي اعتذرت ونقابة الفنانين قبلت اعتذارها، ومع الأيام “بتزبّط وضعها بمصر”.

وعما إن كانت تُنفَّذ طلباتها في مصر، فقالت اليسا إن السوق الاولى عربياً بالنسبة اليها هي مصر “واعتبر نفسي مصرية، لأنني أغنّي بهذه اللهجة”. وتحدث عن أجرها قائلة إنّها تتقاضى أجراً عالياً، ولأنها حريصة على الوجود في مصر، فهي تحاول احياناً أن تحسّن أجرها لتحافظ على هذا الوجود.

وختمت مطالبة بإقفال صفحة الهجوم على ميريام فارس في اعتبار أنّ لسان الشخص أحياناً يسبق تفكيره.