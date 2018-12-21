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شاهدوا إنهيار لجين عمران بالبكاء في حفل زفاف ابنتها جيلان.. وآسيل تسندها

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lojain omran w

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو متفرقة، من تحضيرات الإعلامية السعودية لجين عمران لحفل زفاف ابنتها جيلان في البحرين، قبل نشر فيديوهات أخرى رصدت زفة العروس وعناق والدتها لها وبكائها.
وأطلت عمران بفستان من توقيع المصممة السورية هويدا البريدي بقماش مرصع بالشوارفسكي.
وأعربت عن الشعور الذي ينتاب كل أم عندما تقدم ابنتها على الزواج، وعبرت عن فرحها الكبير بذلك.



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