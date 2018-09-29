شاهدوا إيقاف مقدم برامج عراقي بسبب تغريدة مسيئة عن ملكة الجمال تارة فارس

قررت إدارة قناة العراقية الرسمية، إيقاف عمل مقدم برنامج؛ بعد تغريدة له بحسابه في “تويتر” عن مقتل المودل العراقية، تارة فارس، التي اغتيلت يوم أمس، على يد مجهول.



وكشف مصدر عن إيقاف مقدم البرامج حيدر زوير، بعد أن غرد قائلا: “كافي عاد، عاهرة وانكتلت”، وفقا لـ”إرم نيوز”.

وأوضح المصدر، أن قرار إدارة شبكة الإعلام العراقي جاء، لتهجمه غير المبرر على تارة فارس، وإساءته لمشاعر ذوي وأصدقاء ومحبي الفتاة، والتي أثارت حفيظة الكثيرين الذين اتهموا الشبكة وتهجموا على خطابها المهني”.

وشن نشطاء التواصل، هجوماً حاداً على مقدم البرامج، وحملوه مسؤولية الجرائم المستقبلية التي قد تحصل بإعطائه للعصابات مبررًا غير منطقي للقتل.