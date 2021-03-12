تتمتع ليلي ابنة الفنان المصري أحمد حلمي بموهبة الرسم، وهو ما أتاح لها تقديم ورشة عمل أو “ووركشوب” بالتعاون مع Art Street.

وأشارت ليلي إلى هذا في حوار أُجري معها ضمن حلقة من برنامج “ET بالعربي” حيث لفتت إلى أنها تستضيف عدداً من الأطفال وتساعدهم على تعلّم الطرق الصحيحة في الرسم والتلوين.

وذكرت أن الرسم موجود في كل شيء مثل الملابس. ولفت التقرير إلى أن الأطفال يتفاعلون معها بحماسة، فيما أضافت أنها تمضي نحو ساعتين معهم لتفهم ما يحبّونه ويفضلونه. وتابعت أنها تترك لهم الحرية في اختيار الرسوم ولا تُرغمهم على القيام بأي أمر. وأردفت أنها تتلقى الدعم من والديها الممثلين أحمد حلمي ومنى زكي مع التذكير بأنهما يرسمان أيضاً.

وقالت ليلي إنها اكتشفت موهبتها في الرسم، منذ كانت في السادسة من عمرها، وإن حلمي يشجّعها دائماً على بذل المزيد من الجهود كلما أنجزت عملاً ما. لكنها لفتت إلى أنه يشعر في بعض الأحيان بالقلق على دراستها، وأنها تُطمئنه في هذا السياق مشددةً على أن الـ”ووركشوب” لا يأخذ إلا القليل من وقتها.