نشر النجم رامي عياش مقطع فيديو جمعه بابنته الصغيرة إيانا خلال غنائها أغنية الأطفال الرائجة Daddy Finger، محققاً نحو نصف مليون مشاهدة على حسابه الرسمي في موقع “انستغرام”.

وأوضح “البوب ستار” أنه يبدأ نهاره مع طفلته البالغة من العمر سنتين بهذه الطريقة، إذ قال تعليقاً على الفيديو: “صباحي”.

يُذكر ان رامي عيّاش تزوج من مصممة الأزياء اللبنانية داليدا سعيد في الرابع والعشرين من اب (أغسطس) في عام 2013. ورزقا بإبنهما الأول آرام في العشرين من اذار (مارس) في عام 2016، وفي العشرين من حزيران (يونيو) في عام 2018 رزقا بابنتهما إيانا.