أثارت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديوهات نشرتها عبر صفحتها على “تيك توك”، وظهرت فيها بملابس جريئة، مما عرّضها ووالدتها لهجوم من جمهورها.

وملك هي ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي من زوجها الدكتور عاطف عوض مصمّم الرقصات وعميد معهد الباليه في أكاديمية الفنون، ولها شقيقة أخرى تدعى فريدة. كما أنها ابنة خالة الفنانين ناهد السباعي وأحمد جمال سعيد، وتحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “إنستغرام”، إذ يتابعها أكثر من 50 ألف شخص. وتعمل ملك في عالم عروض الأزياء كموديل لإحدى المجلات.









يُذكر أن ملك ظهرت مع والدتها رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، وجذبت انتباه الحضور. وحققت مقاطع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات والانتشار على منصات التواصل الاجتماعي “إنستغرام” و”تيك توك”، وسط مئات التعليقات، ومن أبرزها: “اللبس جريء وأوفر جداً بجد”، و”زي القمر وشبه مامتك”، و”والدتك مش بتعمل مشاهد جريئة ولا بتلبس مكشوف.. ازاي أنتي تظهري كده”، و”جميلة ومنطلقة وروحك حلوة”.

ونظراً لشهرة أسرة ملك، فقد طاولتها انتقادات كثيرة على ملابسها، التي تميل في الغالب إلى “التحرر”، وذلك من جمهور والدتها باعتبار أن أبناء المشاهير والأسر المعروفة لا بد من أن يلتزموا بتقاليد المجتمع.